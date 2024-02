Filhos de Príncipe Harry e Meghan têm 'Sussex' como nome do meio

O príncipe Harry, 39, e Meghan Markle, 42, registraram seus filhos, Archie, 4, e Lilibet, 2, com o título "Sussex" como um de seus nomes do meio.

O que aconteceu

O título do casal, Duque e Duquesa de "Sussex", foi registrado como sobrenome de seus filhos. Uma fonte revelou ao jornal britânico The Times que as crianças receberam o nome desde a coroação do rei Charles 3º, em 2023, avô da dupla.

O jornal inglês afirma que o sobrenome das crianças é uma tentativa de unificar a família. "Isso é significante para qualquer família. Representa sua unificação e é um momento de orgulho", disse a fonte anônima ao The Times.