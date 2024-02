Dudu Camargo x Jack Pearson: Novo visual de Matteus Alegrete causa polêmica

Saryne disse que o brother estava parecido com o personagem Jack Pearson da série "This Is Us", interpretado pelo ator Milo Ventimiglia, e dividiu as opiniões dos espectadores do programa.

"O Jack Pierson é muito maravilho e eu entendo as pessoas que não gostaram da comparação", avaliou Saryne. "Ele é o paizão, é sensível, é o cara que muitas mulheres gostariam de ter".

Já Chico Barney disse que Matteus estava mais parecido com o apresentador Dudu Camargo, enquanto alguns espectadores compararam o brother ao ator Henry Cavill em "Superman".

Durante o BBB 24, Chico Barney faz o Central Splash ao vivo às 10h, de segunda a sexta-feira. Assista à íntegra da live:

