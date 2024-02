Dieguinho: Davi e Wanessa no mesmo paredão é tudo o que o Brasil quer ver

Fernanda, 32, conversou com Giovanna Pitel, 24, a respeito da formação do próximo paredão do BBB 24 (Globo). A confeiteira afirmou que, se tivesse a opção de dar um contragolpe, puxaria MC Bin Laden, 30, para a eliminatória.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, opinou que nada seria mais favorável ao jogo do que Davi, 21, e Wanessa Camargo, 41, numa mesma berlinda. "Queria ver o Davi e a Wanessa Camargo juntos no paredão. Seria como o esquema [Felipe] Prior e Manu [Gavassi], do BBB 20."