Deniziane desabafa sobre relação com Matteus: 'Medo de me atrapalhar'

"Tenho muito medo de isso me atrapalhar aqui", desabafou.

Gosto muito dele, mas sinto muito isso. Às vezes quero estar com vocês, mas deixo pra ficar com ele. Ou quero estar com ele e ao mesmo tempo estar com vocês. Me perco um pouco. Deniziane

Alane aconselhou a amiga. "Sabe quando a gente passa por relações ruins e encontra uma pessoa boa e não tá acostumado? A gente não aceita".

Deniziane completou. "Meu medo é que aqui dentro envolve outras coisas".

A fisioterapeuta apontou ainda que acredita que Matteus espera sempre sua "aprovação" e seus "elogios". "Eu já tinha sentido isso antes, só que algumas coisas estão confirmando. Aí eu fico com medo de não seguir e magoar muito ele".

Matteus viu as sisters conversando e imaginou que ele era o assunto.