Davi e Beatriz esclarecem conversa no BBB 24: 'Programa já tem um campeão'

Beatriz e Davi retomaram na tarde de hoje (15) a conversa que tiveram no dia anterior no BBB 24 (Globo). A sister confrontou a fala do baiano, que segundo ela, deu a entender que seria eliminada do programa.

O que aconteceu?

Beatriz chamou Davi para conversar sobre a conversa que tiveram ontem, em que o brother "profetizou" que a história da comerciante "já está escrita" e que ela sairia e "choraria muito", mas "o que está lá fora é bem maior e está te esperando".