Camarotes se dividem sobre participação no BBB 24: 'Acabo influenciada'

No Raio-X de hoje (15), os brothers foram questionados sobre se estão satisfeitos com suas participações no BBB 24 até então, e os Camarotes divergiram nas opiniões.

Veja o Raio-X dos Camarotes no BBB 24:

Rodriguinho disse estar satisfeito e à vontade no BBB, apesar de ter passado por "altos e baixos". O cantor disse que se irrita em alguns momentos, mas acha que isso acontece pela sua idade.