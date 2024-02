DR de Anny e Matteus e novos alvos de Rodriguinho: a madrugada do BBB 24

Em um papo com Bia, Anny confessou que está repensando o relacionamento com o gaúcho: "Às vezes quero estar com vocês e fico preocupada com ele. Deixo de ser eu para estar com ele".

Durante a madrugada, Matteus e Anny tiveram uma breve DR. O estudante de Engenharia falou sobre a possibilidade de dar um tempo no affair: "Se você achar interessante a gente parar, a gente para. Só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém".

Rodriguinho e MC Bin Laden revelaram que Davi não é mais prioridade como alvo para o Paredão: "Pensando em quem do casal, Deniziane ou Matteus, eu vou".

Davi chorou com saudades da família e foi consolado por Fernanda: "A gente tem que se agarrar em quem está feliz pela gente".

O motorista de aplicativo também reforçou a sua aliança com Isabelle: "Se a gente se separar hoje, esse jogo se destrói".

Cobertura especial do UOL no BBB

