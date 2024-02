Deniziane desabafa com Bia e pensa em terminar affair com Matteus

Após dizer que não consegue ser recíproca na relação com Matteus, Deniziane conversou com Bia no BBB 24 (Globo) e confessou estar repensando o relacionamento com o brother.

O que aconteceu

Na festa do Líder Lucas, Anny conversou com Alane e revelou achar que não consegue atingir uma expectativa: "Parece que eu não atinjo uma expectativa nunca. Eu sou assim, amiga, não consigo ser igual a ele".