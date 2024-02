BBB 24: Davi chora de saudades da família e é consolado por sisters

Isabelle se aproximou dos dois e abraçou o motorista: "Ela está te assistindo agora!".

Minutos depois, Leidy Elin também flagrou o brother chorando: "Está com saudade da família, de todo mundo? Amanhã manda um beijo para eles no Raio-X".

Por fim, Fernanda consolou Davi: "A gente tenta ser forte, mas temos nosso lado fraco que é o sentimento. [...] A gente tem que se agarrar em quem está feliz pela gente".

Não sei qual a raiz da sua saudade, mas a da minha é porque às vezes me sinto ameaçada no jogo. Mas sei que para os meus filhos eu sou a pessoa mais incrível do mundo. Então, se aqui eu não sou [incrível] para algumas pessoas, sei que para outras sou — e a saudade vem dessa forma. Porque sei que alguém aqui me interpreta errado, mas sei que quem gosta de mim está lá fora, esperando por mim. É isso que me conforta. Fernanda para Davi

BBB 24 - enquete UOL: Você acha que Davi é chato? Sim, não aguento mais Reprodução/Globoplay Não, o cara manda bem demais Reprodução/Globoplay É chato, mas tem meu apoio Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER