Davi reforça aliança com Isabelle: 'Eu e você fazemos um jogo forte'

No BBB 24 (Globo), durante a festa do Líder Lucas Henrique, Davi conversou com Isabelle sobre o jogo e sugeriu que os dois são participantes fortes com o público.

O que aconteceu

No papo, o motorista de aplicativo opinou sobre o motivo que pode fazer com que o restante da casa se aproxime dele e de Isabelle nas próximas semanas: "Eu e você fazemos um jogo muito forte. Se a gente se separar hoje, esse jogo se destrói".