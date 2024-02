Bia chora após ouvir 'profecia' de Davi: 'Bonita e assustadora'

Bia disse que estava assustada com as palavras do brother, e ele continuou: "A sua história já está escrita. Você vai sair, mas já tem empresários lá fora esperando com papel e caneta só para você assinar".

Depois da conversa, Bia falou com Alane e Deniziane. A dançarina comentou: "O Davi falou muitas coisas para Bia, eu não consegui nem falar. Não era o Davi..."

A vendedora completou: "Ele falou coisas muito bonitas, mas também assustadoras".

Ele falou com um olhar muito compenetrado sobre as coisas que ela [Bia] vai conquistar lá fora, com uma certeza surpreendente de ver. Parecia que ele estava sendo conduzido a falar isso. Foi bonito, impactante... Mas assustador, porque dava a entender que ele sabia coisas lá de fora. Alane

Bia chorou ao lado das amigas e Alane a consolou: "Para você não ficar angustiada, tem que focar nas coisas bonitas que ele falou. Sendo verdade ou não, é uma motivação linda para viver".

