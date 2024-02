Após expor traição de ex com madrinha, jornalista curte Carnaval com ator

Renata Heilborn está curtindo o Carnaval com amigos, entre eles o ator Leo Bittencourt.

O que aconteceu

Após o ex-marido assumir namoro com Carol Barcellos, Renata afirmou que foi traída quando ainda era casada. Segundo a ex-funcionária da Globo, a traição teria sido com uma madrinha do casamento do ex-casal.

Nos últimos dias, Renata curtiu o Carnaval com amigos, entre eles o ator Leo Bittencourt. Ele interpretou Daniel Cravinho nos filmes sobre o caso Richthofen.