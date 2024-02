Alice arma arapuca para pegar Olavo e Bebel no flagra

Neli manifesta estranheza pela ausência de Heitor em casa após o casamento. Joana informa que o pai ficou arrasado. Heitor decide pedir demissão. Taís comunica a Cássio sua intenção de brigar judicialmente pela herança do pai.

Cássio revela que Isidoro fez testamento, com Zé Luiz recebendo a maior parte e Clemente assumindo a tutela do menino. Taís expressa insatisfação ao receber apenas 250 mil. Urbano manifesta a Marion o desejo de conhecer Bebel.

Heitor parte de casa, hospedando-se no albergue. Alice busca informações sobre Bebel com Marion. Cássio decide vender o Frigideira. Rodrigo informa a Antenor que Lúcia não conseguiu comparecer à final do concurso de instrumentistas. Antenor convida Lúcia para visitar sua casa. Taís decide lutar pela guarda de Zé Luiz.

Marion é informada por Taís de sua intenção de desmoralizar Clemente. Ivan presencia Clemente combinando de pegar Zé Luiz em uma festa e avisa Taís. Lúcia estranha o jantar black-tie na casa de Antenor. Antenor reage à sugestão de Daniel de que ele está apaixonado por Lúcia. Heitor revela a Joana que é assistente de chef em um bom restaurante.

Gustavo sente ciúmes ao verificar a fatura do cartão de crédito de Dinorá. Dinorá confirma que saiu com Vanderley. Gilda convida Gustavo para um passeio, e os dois se divertem juntos. Zé Luiz aproveita uma festa no shopping. Taís contrata Mauro e Zeli. Ivan coloca sonífero na xícara de Clemente.

Virgínia decide assumir a posição de síndica do Copamar, mesmo com a oposição de Belisário. Zé Luiz aguarda Clemente, enquanto Ivan retira o telefone do gancho. Mauro se faz passar por segurança e coloca Zé Luiz em um ônibus. Hermínia e Paula chegam, e Clemente desperta. Os três procuram uma solução. Zé Luiz se desespera quando Zeli afirma que ele está em Jacarepaguá. Taís chega ao albergue e simula preocupação com Zé Luiz. Antenor declara seu desejo de ter Lúcia como sua esposa.