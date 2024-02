Parcial do UOL define o que eliminou Marcus no 8º Paredão do BBB 24

Marcus foi eliminado no oitavo Paredão do BBB 24 (Globo). Veja o que o eliminou da competição, conforme a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Para o público do UOL, o motivo da eliminação do comissário foi cair no Paredão errado, opção que somou 68,89% dos votos.