Marcus Vinicius diz que já sabia que seria eliminado: 'Sou fã de reality'

Marcus Vinicius, eliminado ontem do BBB 24, no Café com o Eliminado:

"Previu" o favoritismo de Davi dentro da casa. "Até questionava algumas pressões em cima do Davi o tempo inteiro. Já previa que ele era um dos grandes favoritos. Analisando aos poucos as informações, estou vendo que essa obsessão em cima dele acabou fazendo que isso acontecesse. E o cara merece, também, de alguma forma".

Avaliou os motivos de sua eliminação. "Caí no paredão errado. Que ódio! Diante daquela plantação inteira, até tentei podar essas plantas no sincerão", comentou. Depois, completou: "Daria tudo para voltar para esse jogo, porque não era o meu momento".