Luiza Brunet sobre Yasmin revelar ter sido traída: 'Ficou decepcionada'

Yasmin Brunet revelou, no BBB 24 (Globo), ter sido traída, e Luiza Brunet comentou que ficou surpresa com a filha por ela tratar sobre o assunto.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Luiza Brunet disse que se surpreendeu após Yasmin tratar sobre traição no reality. "Esse é um tema tão recorrente na vida das mulheres em geral. As decepções amorosas hoje em dia se tornaram algo muito normal e corriqueiro. É muito difícil você confiar em um relacionamento fechado em que você possa se sentir realmente segura e se doar 100%. O coração sofre muito com essa decepção e você deixa de confiar nos relacionamentos futuros", disse ao Play do jornal O Globo.