Lucas sinaliza cenários para próximo Paredão: 'Talvez eu vote com as Fadas'

A modelo discordou. "Como não, cara? Não é possível! De novo".

Lucas explicou seu ponto. "Passa o tempo e o povo esquece".

"Não consigo entender isso", reclamou Yasmin.

Lucas revelou que pode votar junto com o grupo Fadas. "Dependendo de como for essa semana, eu junte votos com as Fadas, dependendo de onde elas forem. Se elas forem na Fernanda, ou no Michel".

