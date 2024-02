Leidy Elin chora após eliminação de Marcus do BBB 24 e opina sobre Davi

Depois ela foi para o quarto conversar com Lucas sobre o resultado do Paredão. Ela refletiu sobre o discurso de Tadeu ao eliminar Marcus, e acredita que as torcidas não influenciaram no resultado.

Ela opinou: "Não teve nada de 2 torcidas contra 1. [...] Ou a Cunhã ou o Davi são fortes lá fora — para mim é o Davi. Davi é forte lá fora, muito forte lá fora".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o favorito ao prêmio? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER