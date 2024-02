Isabelle reclama de brincadeira de Davi: 'Coisas que eu não gosto'

Cunhã reagiu. "Olha vou te falar. Tem certas brincadeiras que eu não gosto, de verdade. Estou falando sério"

Davi a rebateu. "Tá bom, também quero conversar com você. Tem certas coisas suas que você faz que eu também não gosto", ressalta o baiano.

Isabelle apontou que Raquele, que estava no cômodo, poderia acreditar no que Davi falou. "Mas eu não brinco com ninguém assim. Voto eu acho que a Raquele pode achar que é sério. Eu nunca votei em você".

Raquele disse que não achou que ele falava sério, mas que se Isabelle não gostou, ele deve respeitar.

