Isabelle é a menos votada pelo público no oitavo Paredão do BBB 24

Isabelle foi a menos votada no oitavo Paredão do BBB 24 (Globo), que eliminou Marcus Vinicius. Ao todo, foram 35.406.748 votos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como foi a eliminação

No segundo Paredão do programa com voto para eliminar. Marcus levou a pior na disputa contra a dupla de amigos, Davi e Isabelle.