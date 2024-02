'Fuzuê' 15 a 17/02: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Sexta-feira, 16 de fevereiro

Preciosa tenta se aliar novamente a Pascoal. Nero é levado para uma cirurgia e todos se preocupam. César demonstra a Rui e Preciosa sua preocupação com o depoimento de Julião. Julião revela a Barreto seu envolvimento com César. Jefinho se recusa a cantar com Selena. Julião exige se associar aos negócios de César. Heitor sai de casa. Bebel manda César se afastar. Miguel e Alícia pedem para Francisco comandar a Fuzuê na ausência de Nero. Barreto desabafa com Luna. Julião observa Miguel e Luna. Maria sofre ao ver seus cabelos caírem. Preciosa pede para Julião sabotar o lançamento de Luna.

Sábado, 17 de fevereiro

Julião contesta o pedido de Preciosa. Luna apoia Maria. Barreto finaliza a investigação contra Cecília. Nero se emociona ao chegar em casa. Cláudio questiona as decisões de Francisco na Fuzuê. Soraya passa mal, e Gláucia desconfia. Julião procura Luna. Mercedes pensa em desistir de ir ao show no Beco do Gambá. Lampião estranha o atraso de Mercedes. Cecília revela a Miguel que Rui é o novo parceiro de negócios de César. Julião decide ajudar Preciosa. Bianca percebe a troca de olhares entre Vitor e Caíto. Heitor se surpreende com a visita de Vieira. Maria é ovacionada em sua performance no palco. Julião chega à Fuzuê com a intenção de sabotar o lançamento de Luna.

Segunda-feira, 19 de fevereiro

Julião rouba as biojoias de Luna. Soraya passa mal, e Mercedes assume seu lugar na apresentação da peça. Merreca leva Soraya para casa. Mercedes e Lampião fazem planos juntos. Gláucia sugere que Soraya faça um teste de gravidez. Tonico consegue um grande contrato para Jefinho e Selena. Julião sofre ao pensar no que fez contra Luna. Luna descobre que foi roubada, e fala com Preciosa. Miguel confronta Julião. Nero acusa César pelo roubo na Fuzuê. Miguel recebe o telefonema de uma antiga namorada e fica intrigado. Bebel se irrita ao ver a fraude de Preciosa e César. Bebel repreende Julião pelo roubo a Luna. Merreca segue Julião. Soraya confirma sua gravidez. Julião se acidenta após brigar com Merreca.