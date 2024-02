Frase de Carol Barcellos gera comentários após boato de traição: Indireta?

Após apresentar o Globo Esporte, Carol Barcellos se despediu dos telespectadores normalmente. Mas alguns internautas viram sua mensagem como uma indireta a Renata Heilborn e às pessoas que a criticaram por assumir o namoro com Marcelo Courrege.

O que aconteceu

A jornalista apresentou o Globo Esporte (Globo) hoje e terminou a transmissão com a frase: "Boa tarde, sejam felizes". Os internautas entenderam como uma indireta a sua antiga amiga, Renata Heilborn, que alega ter sido traída por ela.

Barcello assumiu namoro com o também jornalista da Globo Marcelo Courrege, no último final de semana, na Sapucaí. A ex dele então fez um desabafo em suas redes alegando que teria sido traída pelo então marido e Barcellos — que teria sido sua madrinha de casamento.