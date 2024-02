Fernanda diz se sentir pressionada no BBB 24: 'Todos contra um'

No Raio-X de hoje (14), Fernanda desabafou no confessionário sobre estar se sentindo e "pressionada" e "sozinha" na casa do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Fernanda usou o tempo do Raio-X hoje (14) para deixar claro que se sente sozinha no programa e que "todos" estão contra ela.