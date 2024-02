'Elas por Elas' 15 a 24/02: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Sexta-feira, 16 de fevereiro

Rico orienta os policiais a deterem Marcos. Taís afirma que Marcos é inocente. Todos comemoram a libertação de Taís e Marcos. Natália pede que Mário aproveite para investigar a morte de Bruno. Lara perdoa Taís. Marcos se desculpa com Pedro e Natália, e garante aos tios que deseja se tornar uma pessoa melhor. Ísis e Giovanni sentem falta uma do outro. Tony sugere trabalhar para Cris. Sérgio e Giovanni surpreendem Helena ao votarem por seu afastamento da presidência da empresa.

Sábado, 17 de fevereiro

Helena se revolta e promete vingança. Ísis e Carlinhos reinauguram o abrigo para animais. Giovanni assume a condução da nova campanha da Helàne com Taís. Wagner implora por uma nova chance com Renée. Carol termina a relação com Marcos. Míriam e Fagundes ficam juntos. Lara repreende o comportamento de Cris. Helena culpa Lara pelas reviravoltas em sua vida. Rico pressiona Renée para decidir com quem deseja ficar. Helena agride Míriam, que acusa a empresária de acumular crimes sob sua responsabilidade.

Segunda-feira, 19 de fevereiro

Giovanni cobra respostas de Helena sobre as acusações de Míriam. Giovanni afirma que só apoiará Helena a voltar à presidência da empresa depois que a mãe se submeter a um tratamento. Marcos descobre que nasceu no mesmo dia que Giovanni. Renée se prepara para um passeio com Rico, quando Érica avisa que Wagner está passando mal. Lara inicia sua investigação contra Roberto. Sérgio conhece Marcos. Vic conta para Márcia que Tony está com dificuldades financeiras. Edu não gosta de ver Rico com Érica. Lara sente ciúmes da nova cliente misteriosa de Mário. Marcos sonda Ísis sobre Míriam.