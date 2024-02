Dieguinho: Isabelle vive na sombra de Davi e precisa de enredo próprio

"As pessoas gostam dela, se identificam e torcem por ela. Isabelle tem uma força muito grande", avaliou.

Dieguinho, o segundo comentarista do programa, disse que Isabelle provavelmente estará na final do BBB 24, mas precisa manter a amizade com Davi e seus posicionamentos firmes, com opinião própria, que a diferem de outros jogadores da edição.

Isabelle tem se destacado pelo jeito doce e calmo que ela tem de lidar com as situações. Talvez falte para ela uma vontade de fazer acontecer; de ter seu próprio enredo. Falta uma historia para a Isabelle. Ela sempre é colocada como a sombra do Davi; orbita ele e não solta a mão dele Dieguinho

