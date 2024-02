Davi reclama de brothers que 'passam férias' no BBB 24

"Eu me incomodo muito com sujeira, eu sou um cara que odeia ver as paradas sujas. Odeio ver sujeira e eu sei que você também é um cara que faz as paradas e que você também está aqui para não ser empregado de ninguém, tá ligado? Ninguém aqui é empregado de ninguém", disse.

O baiano acrescentou que, quando limpa a casa, "faz porque quer", mas que pode passar por "chato" por estar sempre nesta função. Ele acrescentou que alguns brothers só irão se preocupar em lavar as próprias roupas até o fim do reality.

Aqui é um jogo de convivência. Tem gente que veio para cá e acha que está de férias, e é isso. Às vezes você vai falar e você pode até virar motivo de voto Davi

