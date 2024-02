Davi encontra barata em cima da cama e se desespera: 'Pelo amor de Deus'

Davi se desesperou ao encontrar uma barata em cima da sua cama no quarto do BBB 24 (Globo). Ele explicou ter fobia do inseto.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Alane encontrou uma barata de brinquedo e deixou em cima da cama de Davi. O brother foi tirar satisfação: "Não brinca assim, não. Se eu te empurrasse ali, eu perderia toda a minha razão.