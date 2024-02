BBB 24: Wanessa é maior responsável pelo sucesso de Davi? Entenda discussão

Dieguinho concordou e ressaltou que a cantora acredita "ter domínio de todas as pautas do BBB".

"Wanessa Camargo tem uma necessidade de ser ouvida e, ao mesmo tempo, ser paparicada. Ela precisa que as pessoas que estejam ali concordem com ela", avaliou

O comentarista ainda disse que, ao elencar Davi como "o pior ser humano do jogo" e ignorar os "toques" que recebe, Wanessa encaminha o baiano para a vitória.

Wanessa Camargo é a principal responsável pelo sucesso do Davi aqui fora. O fato dela fazer vários comentários sempre colocando Davi no pior papel possível faz com que o publico aqui fora olhe mais para o Davi, naturalmente, acompanhe ele na casa e tire as próprias conclusões para saber se o que ela está dizendo é verdade ou não. Ela dá para o Davi todo o enredo de campeão, mas não enxerga isso. Dieguinho

