BBB 24: Pitel diz que Davi 'caça brigas', Rodriguinho defende rival

Em uma conversa no BBB 24 (Globo), Pitel afirmou para Rodriguinho que Davi "caça bigas" dentro da casa — ao que o cantor discordou, defendendo o motorista de aplicativo.

O que aconteceu

No papo com Rodriguinho, Pitel disse que Davi "caça brigas" e se coloca no lugar de um "garoto": "Se for para falar de arrogância, ele [Davi] é arrogante".