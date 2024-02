'O Davi não deixa': Paródia ironiza relação de Wanessa com brother no BBB

A edição de terça-feira (13) do BBB 24 (Globo) exibiu uma paródia de "O Amor Não Deixa", de Wanessa Camargo, ironizando a relação da cantora com Davi no confinamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A paródia exibida no quadro Fanfic BBB chama-se "O Davi Não Deixa": a música brinca com a rotina da cantora na casa, que inclui criticar e implicar com Davi em diversos momentos.