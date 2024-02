'Não sei se pensa com a própria cabeça', diz Giovanna sobre Yasmin

Rodriguinho opinou: "Não sei se o jogo dela [Wanessa] é tão legal lá fora. É um jogo que não acontece nada, de conversa, falação".

Pitel acrescentou: "Talvez ela chegue longe. Mas não na final e apenas por ser a Wanessa Camargo".

O pagodeiro então apontou que Yasmin sairia caso estivesse no lugar de Marcus: "Eu penso no que contribui para o jogo. Ela é legal, gosto das duas. Mas no que contribui? É muita conversa e pouca ação".

Giovanna aproveitou para criticar a modelo: "Na verdade, eu nem sei se ela pensa com a própria cabeça... É o mentor Lucas e as alunas Yasmin e Wanessa".

