Mesmo sobrenome e profissão: Carol Barcellos é filha de Caco Barcellos?

Carol Barcellos tem sido um dos nomes mais comentados no momento. Sua relação com Marcelo Courrege bombou nas redes sociais. Mas, não foi só o namoro da jornalista que chamou a atenção dos internautas. Há quem tenha questionado o grau de parentesco entre Carol e Caco Barcellos.

Carol é filha de Caco? Não. Inclusive, Caco, em uma de suas passagens pelo "Encontro", fez um apelo. "Eu queria fazer um desabafo. Eu não sou o pai da Carol Barcellos", disse.

"Todo mundo acha que sou parente. Costumo brincar que eu sou, porque sou muito fã do Caco e do 'Profissão Repórter'", falou Carol em uma edição especial do programa comandado pelo veterano.