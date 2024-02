Wanessa reflete sobre comportamento de Davi no BBB: 'Ele está superlegal'

Wanessa Camargo está de bom humor em relação a Davi no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Yasmin na cozinha do VIP nesta terça-feira (13), ela elogiou o brother. Ele está no Paredão que será decidido ainda hoje, disputando a permanência na casa contra Isabelle e Marcus.