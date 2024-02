Saryne: Reação de Wanessa e discurso de Tadeu são aguardados neste Paredão

Marcus, Davi e Isabelle se enfrentam no Paredão que será decidido hoje (13) no BBB 24 (Globo). A berlinda, que já tem seu favorito para sair segundo as enquetes paralelas, é esperada pelo público não por surpreender na eliminação, mas pelas reações que pode causar.

No Central Splash de hoje (13), Chico Barney avaliou que Davi, mesmo com muitos inimigos declarados dentro da casa, tem grandes chances de permanecer no reality show ao lado de sua aliada, Isabelle.