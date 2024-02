Após assumir culpa por morte, João Pedro toma decisão em 'Renascer'

No capítulo de quarta (14), da novela das 9 "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) toma decisão após assumir culpa pela morte da mãe.

Revoltado com a notícia do casamento de Mariana (Theresa Fonseca) com o pai, o jovem faz um comunicado. Além do filho caçula, Zé Bento (Marcello Melo Jr) e José Venâncio (Rodrigo Simas) também estão chocados com a nova união do pai.