Novela 'Fuzuê': Veja resumos dos capítulos de 13 a 24/02

Quarta-feira, 14 de fevereiro

Preciosa engana Barreto e ajuda Julião e Rui. Miguel e Luna não conseguem um acordo com o banco. Preciosa encontra um papel com a suposta senha de Pascoal. Vânia faz um pacto com Bebel. César repreende Preciosa por invadir o apartamento de Pascoal. Mercedes e Lampião têm uma crise de espirro ao se encontrarem. Miguel auxilia Cecília em seu depoimento. Preciosa procura Pascoal na delegacia. Barreto conta para Miguel sobre Julião. Preciosa afirma a Rui que descobrirá o paradeiro do tesouro de Maria. Luna tira satisfação com Julião.

Quinta-feira, 15 de fevereiro

Luna demite Julião. Nero conclui que Julião plantou a arma em seu escritório a mando de César, e o denuncia para Barreto. Bebel se lamenta para Heitor ao falar de Preciosa. Julião procura Maria. Luna fala com Merreca sobre o comparsa de César. Miguel expulsa Julião da casa de Luna. Nero passa mal ao se aborrecer com César, e Heitor o acode. Julião briga com Merreca na rua. Bebel se emociona com Nero no hospital. Soraya cuida de Merreca. Lampião e Mercedes começam a namorar. Preciosa descobre que César armou o próprio atentado. Preciosa vai ao presídio falar com Pascoal.

Sexta-feira, 16 de fevereiro

Preciosa tenta se aliar novamente a Pascoal. Nero é levado para uma cirurgia e todos se preocupam. César demonstra a Rui e Preciosa sua preocupação com o depoimento de Julião. Julião revela a Barreto seu envolvimento com César. Jefinho se recusa a cantar com Selena. Julião exige se associar aos negócios de César. Heitor sai de casa. Bebel manda César se afastar. Miguel e Alícia pedem para Francisco comandar a Fuzuê na ausência de Nero. Barreto desabafa com Luna. Julião observa Miguel e Luna. Maria sofre ao ver seus cabelos caírem. Preciosa pede para Julião sabotar o lançamento de Luna.