'Não estava conseguindo olhar dentro do olho dele', dispara Michel

O professor comentou sobre o que sentiu com os ataques e levantou torcida para Isabelle: "O que o Davi falou, para mim, é indiferente a opinião dele. Agora o que Marcus me falou me afetou muito, acho que ele foi prepotente, a gente conversou ontem. Isabelle fica, hein?!".

MC Bin Laden também avaliou a dinâmica e apontou que incomoda por jogar sozinho: "Bem provável que essa semana eu vá para o Paredão, a casa está meio bolada comigo. Quando você faz o seu próprio jogo, não o jogo de outras pessoas, você acaba incomodando. Incomoda porque as pessoas estão com o jogo muito tranquilo. Por eu me posicionar, sinto que estou incomodando. Hoje eu jogo sozinho aqui, praticamente".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado final 1 Marcus Vinicius 81,73%

2 Davi 13,08%

3 Isabelle 5,18% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

