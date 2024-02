Michel reclama após aliadas deitarem na cama: 'Estão com esse c* sujo'

Michel se irritou com as aliadas após as sisters deitarem em sua cama sem tomar banho no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Michel tomou banho e se incomodou com Giovanna e Raquele por estarem deitadas em sua cama depois de uma ação patrocinada. "Eu tomei banho para deitar na minha cama e vocês estão todas com esse c* sujo!", reclamou.