Mesmo com destaque no Sincerão, brother é apontado como próximo eliminado

No oitavo Paredão do BBB 24 (Globo), Davi, Isabelle e Marcus enfrentam a opinião do público e um deles se despede do programa. Veja o que aponta a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Às 8h, Marcus Vinicius foi indicado como quem vai deixar o reality, com 80,1% dos votos. O comissário teve destaque no Sincerão, mas isso não foi o suficiente para mudar a votação.