Incômodo com 'plantas' e previsão de dinâmicas: Marcus é eliminado do BBB

Rodriguinho na mira. O comissário definiu que o cantor era sua opção de voto, indicando que nem se olhavam mais.

Big Fone. O brother não só previu que tocaria como também atendeu ao primeiro Big Fone da temporada.

Goiabada escondida. O participante admitiu que escondeu a goiabada para que os colegas não acabassem com o doce.

Incômodo com Puxadinho. Marcus revelou sua decepção com os integrantes do Puxadinho. "Puxamos os mais fofos, deveríamos ter puxado os héteros top, eles seriam escrot*s", pontuou.

Sentido aguçado. O comissário de voo se mostrou sensitivo em vários momentos, adivinhando dinâmicas do programa com frequência.

Alfinetada em famosas. O participante criticou Wanessa e Yasmin e disse que as duas estavam obsessivas com Davi no jogo.