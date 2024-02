Fernanda se decepciona com sister: 'Perdi toda a admiração por ela'

No Quarto Gnomo, Fernanda confessou ter se decepcionado com Deniziane após debochar dela com Alane e Beatriz no BBB 24 (Globo),

O que aconteceu

Fernanda revelou sua decepção com Deniziane: "Perdi toda a admiração por ela depois daquela festa que ela ficou debochando com as meninas. Para mim, achei que era mais uma menina como qualquer outra".