Brady e DiCaprio, ambos ex de Gisele Bündchen, são novos melhores amigos

Leonardo DiCaprio, 49, e Tom Brady, 46, são os novos melhores amigos do mundo das celebridades. Ambos tiveram relacionamentos com a modelo brasileira Gisele Bündchen, 43. O astro do futebol americano se separou da uber model há dois anos após um casamento de 13, já o ator namorou com ela de 1999 a 2005.

foram juntos a uma festa privada pós-Super Bowl promovida por Jay-Z e a Roc Nation Sport's.

O que aconteceu

DiCaprio e Brady têm saído juntos nos últimos tempos. Desta vez, a dupla foi a uma festa privada após o Super Bowl promovida por Jay-Z e a Roc Nation Sport's. Estava junto o ator Tobey Maguire, 48. Quem deu a notícia foi o site Page Six, que diz que a dupla está tendo um "bromance" (mistura das palavras brother e romance).