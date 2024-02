'E se'; o discurso de Tadeu Schmidt para eliminar Marcus no 8º Paredão

O apresentador ainda lembrou que Marcus foi peça importante para que Lucas vencesse a Prova do Líder, na mesma semana de sua eliminação.

Confira o discurso na íntegra

"Ê Marcus, hein? Que luta para realizar o sonho do BBB. E já agora tá aí você contra uma dupla no Paredão. É uma desvantagem enfrentar uma dupla?

Davi e Isabelle. O que falar de uma grande amizade? Que nasceu no puxadinho, entraram juntos na casa. Isabelle foi recebida com grito. Davi recebeu a galera que estava aqui dentro com muitos sorrisos e foi se afinando uma amizade extraordinária. Foi assim que vocês imaginaram o discurso, né? Eu vi vocês conversando. De fato, grandes amigos, juntos no Paredão, sempre provocam emoções especiais.

E se Isabelle sai, como fica o Davi? E se o Davi sai? Como fica a Isabelle? Amizade, aliança, parceria, são fundamentais para sobreviver nessa casa doida. É fundamental saber pra quem você faria tudo, sem pedir nada em troca e saber quem faria tudo por você também. Aí temos um laço forte, daqueles que não dá pra ter com muita gente. É especial.