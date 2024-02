Brothers analisam Fernanda no BBB 24: 'Pessoa ruim' que 'não convive'

"A Fernanda, ela se aproveita, ela é uma pessoa ruim", respondeu Lucas. "A minha questão com a Fernanda é que ela usa ferramentas no jogo que eu acho que não são legais".

"Ela é muito reativa, muito na defensiva", concordou Wanessa.

No Quarto Fadas Leidy Elin também falou sobre Fernanda para Beatriz. As duas falavam sobre querer ser amigo de diferentes grupos no BBB, e a trancista citou o exemplo de Fernanda.

"A Fernanda não convive, ela joga. Ela não convive. Você vê ela no meio dos outros?", questionou.

