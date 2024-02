Madrugada do BBB tem treta de Raquele e Marcus e Giovanna detonando rival

Após a treta, Raquele confessou ter ficado chateada por ser chamada de coadjuvante: "Não vejo ninguém melhor que ninguém".

Em conversa com Isabelle, Davi pediu para a sister tomar cuidado com as amizades na casa: "O que puderem fazer para te lascar e não ir para o Paredão, vão fazer".

Matteus chorou em um desabafo com Michel: "Não vou pisar em ninguém porque quero me mostrar para o público".

Em um papo com Raquele e Michel, Giovanna detonou o jogo de Yasmin: "A Wanessa se posiciona mais do que a Yasmin. Não entendo a Yasmin, ela está fazendo o que aqui?".

Wanessa questionou para alguns brothers da casa se é a vilã da edição: "A gente não sabe o que está acontecendo lá fora. [...] Tenho dúvidas de ser ou não a vilã".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado final 1 Marcus Vinicius 81,73%

2 Davi 13,08%

3 Isabelle 5,18% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

