Matteus chora e desabafa com Michel: 'Não quero pisar em ninguém'

O brother de Alegrete continuou: "Eu não vou pisar em ninguém porque quero me mostrar para o público. [...] Do que adianta eu pisar na pessoa, acabar com o sonho dela? Para a pessoa sair com um trauma para o resto da vida?".

Matteus ainda falou sobre o Castigo do Monstro: "Eu me senti desrespeitado. Me senti desconfortável de estar conversando com o Davi por vocês terem batido boca. [...] Estou achando um tiro no pé. Todos os dias eu brinco contigo e no dia que conseguir votar em você, você vai ver. Não consigo ser falso, não consigo mentir".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o favorito ao prêmio? Resultado final 1 Yasmin Brunet 29,5%

2 Davi 25,22%

3 Isabelle 11,74%

4 Alane 11,42%

5 Fernanda 7,47%

6 Matteus 6,26%

7 Beatriz 3,11%

8 Wanessa Camargo 2,58%

9 Raquele 0,57%

10 Michel 0,46%

11 Rodriguinho 0,42%

12 Giovanna Pitel 0,39%

13 Deniziane 0,23%

14 MC Bin Laden 0,21%

15 Leidy Elen 0,15%

16 Marcus Vinicius 0,13%

17 Giovanna 0,08%

18 Lucas Henrique 0,06% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER