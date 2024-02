Leidy acredita que MC Bin Laden deve ir ao Paredão: 'Fofoqueiro'

Leidy comentou: "Estou chocada com o Bin... Muito fofoqueiro. Ele sabe de muita coisa, me disse isso. E ele cola com as pessoas para querer saber as coisas, em quem a pessoa votou. Deve ir para o Paredão".

A trancista concluiu seu pensamento: "Mas o que isso vai mudar o jogo dele? Ele ficar de lá para cá, ficar no meio? Se fossem os aliados dele, eu ia entender, mas não são. Agora ele está sozinho no jogo.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o mais odiado da casa? Resultado final 1 Wanessa Camargo 27,46%

2 Davi 22,15%

3 Rodriguinho 14,02%

4 Alane 13,67%

5 Fernanda 7,36%

6 Yasmin Brunet 6,13%

7 Lucas Henrique 1,91%

8 MC Bin Laden 1,64%

9 Matteus 1,07%

10 Michel 1,03%

11 Beatriz 0,93%

12 Giovanna 0,52%

13 Isabelle 0,45%

14 Giovanna Pitel 0,36%

15 Marcus Vinicius 0,36%

16 Deniziane 0,36%

17 Leidy Elen 0,32%

18 Raquele 0,26% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

