Giovanna detona jogo de Yasmin no BBB 24: 'Não vejo fazendo nada'

Em conversa com Michel e Raquele no BBB 24 (Globo), Giovanna opinou sobre os jogos de Wanessa e Yasmin na casa.

O que aconteceu

No papo, Giovanna afirmou que se incomoda com as atitudes de Wanessa: "Não gosto do que ela faz. Ela vai, fala da pessoa e depois faz a cama dela, tipo: 'Olha, eu não estou pegando ninguém para Cristo, tá? Quero te ouvir, te dar uma chance'. E aí diz que o voto é na pessoa até sair".