BBB 24: Fernanda tenta imitar risada de Davi e faz associação polêmica

Os brothers do Quarto Gnomo conversavam na tarde de hoje (13) no BBB 24 (Globo) quando Rodriguinho perguntou quem estava "gritando" do lado de fora. "O Davi né?", questionou o cantor.

Fernanda, então, respondeu. "Sabe o que eu acho pior do Davi? A risada".

"A cara [dele] vai mudando, você vai olhando", continuou a sister, imitando a risada do baiano em seguida. "Não quero nem fazer de novo [a risada] porque é capaz de levantar coisa da terra que não deve subir".