Davi alerta Isabelle sobre falsos amigos no BBB 24: 'Abre o olho'

Em conversa com Isabelle no BBB 24 (Globo), Davi pediu para a sister tomar cuidado com as amizades da casa.

O que aconteceu

No papo, Davi ressaltou que as pessoas da casa fazem de tudo para se livrar do Paredão: "O que elas puderem fazer para te lascar, vão fazer para não ir ao Paredão. Então, Isabelle, abre o teu olho aqui dentro. Você pensa que as pessoas são suas amigas, mas elas não são".